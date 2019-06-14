В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину

Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину. Об этом сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Дело завели в отделе полиции № 9 УМВД Екатеринбурга, на чьей территории находится памятник. Злоумышленником оказался 60-летний екатеринбуржец по имени Георгий.

С мужчины могут удержать до 40 тыс. рублей или доход за период до трех месяцев. Также его могут наказать обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до одного года либо арестом на срок до трех месяцев.

Горелых уточнил, что еще в период действия Уголовного кодекса РСФСР мужчина отбыл наказание за хулиганство, проведя полтора года в местах лишения свободы. Сейчас он помещен под подписку о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня памятник Ельцину в Екатеринбурге был изрисован красной краской. Подозреваемого задержала полиция, памятник привели в надлежащий вид.

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