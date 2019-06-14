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В Турции «нейтрализовали» двух курдских повстанцев — СМИ

Происшествия

Операция проходила в провинции Ван на востоке страны

Анкара, 14 июня 2019, 09:21 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» по меньшей мере двух членов Рабочей партии Курдистана на востоке страны в провинции Ван, об этом 14 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по обезвреживанию повстанцев проводилась при поддержке авиации в районе Калдиран.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому в стране ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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