В иркутском городе Шелехове восстановили водоснабжение

Шелехов, Иркутская область, , 09:08 — REGNUM Коммунальщики восстановили в полном объёме водоснабжение города Шелехова (Иркутская область), где несколько дней назад произошла коммунальная авария из-за прогнившего канализационного коллектора. Как сообщает сегодня, 14 июня, сайт регионального правительства со ссылкой на слова заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгения Ветрова, в настоящее время производится ремонт повреждённого участка канализационного коллектора протяжённостью два метра.

По оценке начальника отдела коммунальных систем управления коммунальной инфраструктуры регионального министерства Натальи Липуновой, нарушение работы системы городской канализации было вызвано обрушением свода главного канализационного коллектора города диаметром 1000 мм. Чтобы устранить аварию, потребовалось привлечь к работам специалистов МУП АГО «Ангарский водоканал», которые использовали каналопромывочную машину и пять мотопомп. Инженерную помощь в устранении аварии оказывали специалисты Иркутского водоканала.

Напомним, коммунальная авария в Шелехове произошла 11 июня, её причиной стал обвалившийся канализационный коллектор. Без воды более суток оставались 50 тысяч человек.

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