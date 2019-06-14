ЛНР: Украинские силовики за сутки нарушили перемирие пять раз

Луганск, , 09:02 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы пять обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ, заявили 14 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под обстрелами оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Золотое-5, Калиново, Лозовое и Фрунзе.

Украинские силовики применили миномёты калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

Обошлось без жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов пострадала инфраструктура населенного пункта Золотое-5 — школа, магазин, семь домов, а также линия электропередачи.

Читайте также: ВСУ обстреляли школу и дома в посёлке Золотое-5 — Народная милиция ЛНР