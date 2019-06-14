Пятница, 14 Июня 2019 года
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Пожары в Ираке: погибли семь человек

Происшествия

Пострадали 20 человек

Багдад, 14 июня 2019, 08:55 — REGNUM  В результате массовых пожаров в иракской провинции Ниневия за последнюю неделю погибли семь человек, об этом 14 июня сообщает Kurdistan.ru.

Также в ходе возгорания сельскохозяйственных угодий пострадали по меньшей мере 20 человек, всем им в настоящее время оказывается необходимая помощь.

Как отмечают сотрудники правоохранительных органов, некоторые пожары были организованы боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в период с 8 мая по 4 июня в провинции Ниневия было зафиксировано 44 случая лесных пожаров, в результате которых сгорело 11 тыс. 183 акра сельскохозяйственных угодий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке расследуют причины массовых пожаров сельскохозяйственных угодий

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Внутренняя политика Ирака
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