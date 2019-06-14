В Калуге арестованы фальшивомонетчики

Калуга, , 08:43 — REGNUM В Калужской области лицам, задержанным по подозрению в сбыте поддельных денежных купюр, инкриминируют 12 эпизодов изготовления фальшивых банкнот.

Как сообщили 14 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в феврале 2019 года в Калуге сотрудники полиции задержали двух молодых людей, подозреваемых в сбыте денежных купюр с признаками подделки.

По версии полицейских, житель соседнего региона 1990 года рождения и гражданин одной из республик ближнего зарубежья 1998 года рождения сбывали денежные купюры достоинством 500 рублей на территории Калуги в магазинах розничной торговли и при оплате услуг такси.

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По данному факту территориальным органом внутренних дел было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе следственных действий в квартире, арендуемой фигурантами, помимо купюр Банка России с одинаковыми серийными номерами, обнаружены и изъяты компьютер, принтер и иные приспособления, при помощи которых, как полагают правоохранители, изготавливались данные банкноты.

Исследованием, проведенным специалистами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Калужской области, установлено, что денежные банкноты изготовлены не предприятием ФГУП «Гознак».

На период следствия в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста.

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