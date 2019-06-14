Десятки тысяч жителей Индонезии пострадали от наводнения на Сулавеси

Макассар, Индонезия, , 08:48 — REGNUM Десятки тысяч жителей Индонезии в нескольких регионах Сулавеси пострадали от наводнения из-за сильных дождей, обрушившихся на регион, сообщает Tribunnews.

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии объявило о ряде пострадавших от наводнения районов в провинциях Южный Сулавеси, Юго-Восточный Сулавеси и Центральный Сулавеси.

Издание отмечает, что стихийные бедствия в нескольких провинциях привели к эвакуации десятков тысяч жителей и нанесли серьезный ущерб жилому, сельскохозяйственному, рыбному и коммунальному секторам.

«Ущерб сельскохозяйственному сектору включает 970 га рисовых полей, 83 га кукурузных земель», — заявил глава центра данных, информации и связи с общественностью агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо.

Сообщается, что агентство по борьбе со стихийными бедствиями направило пострадавшим районам гуманитарную помощь, в том числе предметы гигиены, детские наборы Baby Kit, одеяла, плащи и матрасы.

В районе объявлена чрезвычайная ситуация, которая, как ожидается, продлится до 16 июня 2019 года.