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Десятки тысяч жителей Индонезии пострадали от наводнения на Сулавеси

Происшествия

Стихийные бедствия в нескольких индонезийских провинциях привели к эвакуации жителей

Макассар, Индонезия, 14 июня 2019, 08:48 — REGNUM  Десятки тысяч жителей Индонезии в нескольких регионах Сулавеси пострадали от наводнения из-за сильных дождей, обрушившихся на регион, сообщает Tribunnews.

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии объявило о ряде пострадавших от наводнения районов в провинциях Южный Сулавеси, Юго-Восточный Сулавеси и Центральный Сулавеси.

Издание отмечает, что стихийные бедствия в нескольких провинциях привели к эвакуации десятков тысяч жителей и нанесли серьезный ущерб жилому, сельскохозяйственному, рыбному и коммунальному секторам.

«Ущерб сельскохозяйственному сектору включает 970 га рисовых полей, 83 га кукурузных земель», — заявил глава центра данных, информации и связи с общественностью агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо.

Сообщается, что агентство по борьбе со стихийными бедствиями направило пострадавшим районам гуманитарную помощь, в том числе предметы гигиены, детские наборы Baby Kit, одеяла, плащи и матрасы.

В районе объявлена чрезвычайная ситуация, которая, как ожидается, продлится до 16 июня 2019 года.

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Наводнения
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