В одесском порту изъяли крупную партию кокаина

Одесса, Украина, , 08:40 — REGNUM Сотрудники СБУ обнаружили кокаин в партии лакокрасочных материалов, которые прибыли в Одессу из Южной Америки. Об этом сообщили 13 июня в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, в апреле 2019 года в порт прибыла партия лакокрасочных материалов, которая вызвала подозрение у правоохранителей. Они приняли решение провести экспертизу товара.

Специалисты обнаружили в краске растворённый кокаин. Общий вес наркотика может достигать 200 кг, а стоимость — до $20 млн.

Получателем «краски» была указана одна из местных фирм.

«Проведены обыски в офисных помещениях фирмы-получателя, а также в служебных кабинетах таможни. В ходе следственных действий изъята документация, которая подтверждает противоправную деятельность», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одесском порту выявили 12 кг кокаина, спрятанных в контейнере с фруктами, который привезли из Южной Америки.

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