В Саудовской Аравии перехватили пять беспилотников хуситов — СМИ

Эр-Рияд, 14 июня 2019, 08:34 — REGNUM Власти Саудовской Аравии заявили о перехвате пяти беспилотников, запущенных йеменскими хуситами. Об этом 14 июня сообщает Al Jazeera.
Инцидент произошел после ракетного обстрела аэропорта Абха, произошедшего в среду, 12 июня, в результате чего пострадали 26 человек. В настоящее время функционирование объекта восстановлено.
Отмечается, что на текущей неделе повстанцы совершили по меньшей мере четыре нападения на объекты в Саудовской Аравии. Эр-Рияд обвиняет в поддержке хуситов Иран.
Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия. Хуситы отвечают на агрессию Эр-Рияда симметрично.
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