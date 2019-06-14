В Самарской области во время учений ликвидирована авария на газопроводе

Самара, , 08:12 — REGNUM Совместные учения газовиков, нефтяников, железнодорожников и спасателей МЧС России прошли в Самарской области, в трёх километрах к югу от города Чапаевск, сообщила пресс-служба компании «Газпром трансгаз Самара».

По сценарию учений, под Чапаевском произошла разгерметизация подземного газопровода высокого давления с возгоранием. Трубопровод, ведущий к газораспределительной станции, оказался поврежден, при этом сама авария произошла недалеко от пересечения двух нефтепроводов и железной дороги.

В ходе мероприятия специалисты провели совместную работу по восстановлению газопровода и газоснабжения потребителей. На место аварии были стянуты собственные аварийные подразделения компании «Газпром трансгаз Самара», силы и средства нефтяников, железнодорожников. Условная авария, начавшаяся со взрыва в 11:00, к 15:00 была устранена, все последствия ликвидированы.

«Командно-штабные учения прошли плодотворно, общая оценка «хорошо», — сообщил главный инженер-первый заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Самара» Владимир Грабовец по итогу мероприятия.

В ликвидации аварии приняли участие специалисты ООО «Газпром трансгаз Самара», АО «Транснефть Приволга» и «Транснефть Дружба», Куйбышевской железной дороги, а также Главного управления МЧС России по Самарской области, органов управления Безенчукского района и города Чапаевск, управления Ростехнадзора.