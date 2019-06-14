Притворился мёртвым и спас себе жизнь: дело в Ульяновской области

Ульяновск, , 07:44 — REGNUM В городе Барыш Ульяновской области вынесен приговор в отношении 31-летнего мужчины, обвинённого в покушении на убийство. Он получил семь с половиной лет колонии строгого режима, сообщает областное следственное управление СКР.

Преступление произошло 8 февраля 2019 года по переулку Мирному в городе Барыш. По данным следствия, подсудимый был пьян.

«Мужчина нанес обухом топора 54-летнему хозяину дома несколько ударов, после чего стал черенком топора его душить. Потерпевший остался жив, поскольку смог притвориться мёртвым», — говорят в ведомстве.

В ходе разбирательств было установлено, что злоумышленник нигде не работает, ранее судим за незаконный оборот наркотических средств. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Ему назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Отметим, что в июне завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Ульяновска, обвиняемого в покушение на убийство. Следствие полагает, что 8 апреля 2019 года обвиняемый пришёл к мужчине, с которым сожительствовала его бывшая супруга, где «в ходе конфликта на почве ревности» нанёс ему несколько ударов руками и металлическим половником по различным частям тела, а затем ударил в живот кухонным ножом.

«В конфликт вмешался друг обвиняемого, с которым он вместе приехал, и выхватил из его рук нож. В результате своевременно оказанной помощи потерпевший остался жив», — отмечают в управлении.

Дело ушло в суд.