ДТП в Польше: погибли три гражданина Украины

Варшава, 14 июня 2019, 07:42 — REGNUM В Польше в результате автомобильной аварии погибли три гражданина Украины, ещё один находится в больнице в очень тяжёлом состоянии, сообщило 13 июня «Польское радио».
Трагедия произошла между Пщевом и Новым Гожицком.
«По неизвестным причинам водитель Opel Astra потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево. В автомобиле ехали четыре гражданина Украины. Двое погибли на месте. Двое оставшихся в очень тяжёлом состоянии были госпитализированы. К сожалению, несмотря на усилия врачей, один из них умер во время операции», — рассказала представитель местной полиции Юстина Леонтовская.
Возраст погибших — от 31 до 38 лет. Четвёртый участник аварии — парень 19 лет. В данный момент он находится в больнице города Гожув.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области маршрутка столкнулась с автомобилем. В результате водитель маршрутки погиб, три человека получили травмы.
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