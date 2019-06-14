ДТП в Польше: погибли три гражданина Украины

Варшава, , 07:42 — REGNUM В Польше в результате автомобильной аварии погибли три гражданина Украины, ещё один находится в больнице в очень тяжёлом состоянии, сообщило 13 июня «Польское радио».

Трагедия произошла между Пщевом и Новым Гожицком.

«По неизвестным причинам водитель Opel Astra потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево. В автомобиле ехали четыре гражданина Украины. Двое погибли на месте. Двое оставшихся в очень тяжёлом состоянии были госпитализированы. К сожалению, несмотря на усилия врачей, один из них умер во время операции», — рассказала представитель местной полиции Юстина Леонтовская.

Возраст погибших — от 31 до 38 лет. Четвёртый участник аварии — парень 19 лет. В данный момент он находится в больнице города Гожув.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области маршрутка столкнулась с автомобилем. В результате водитель маршрутки погиб, три человека получили травмы.

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