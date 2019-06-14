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Как в 90-е: охотники за цветметом оставляют без связи кварталы Хабаровска

Происшествия

Связисты фиксируют резкий всплеск хищений на линиях связи

Хабаровск, 14 июня 2019, 07:24 — REGNUM  В Хабаровском крае связисты Ростелекома фиксируют резкий всплеск хищений и вандализма на линиях связи. Охотники за цветными металлами оставляют без связи целые кварталы краевой столицы. Подобные массовые хищения цветмета наблюдались в регионе в 90-е годы прошлого века, когда массовая безработица порождала рост преступности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С начала 2019 года связисты в Хабаровске зафиксировали более 90 случаев хищения цветных металлов на объектах связи: злоумышленники вырезают кабель, портят другое имущество. В итоге целые кварталы, жилые дома, учреждения, социально значимые объекты остаются без связи.

«Хищения и вандализм на сетях — настоящее бедствие. В этом году ситуация в Хабаровском крае особенно острая. За три дня до майских праздников по причине вырезок только в Южном микрорайоне Хабаровска без связи и доступа в интернет остались более 3 000 наших клиентов. Мы стараемся устранять повреждения в максимально короткие сроки, в наиболее проблемных районах города организована охрана наших объектов силами частного охранного предприятия, которые патрулируют улицы. Мы ведем разъяснительную работу в пунктах приема цветных металлов. Просим горожан также проявлять бдительность», — сообщили в пресс-службе Ростелекома в Хабаровске.

Жители края в социальных сетях вспоминают, что в последний раз такой всплеск хищений цветмета на объектах связи наблюдался в регионе в 90-е годы прошлого века, когда массовая безработица порождала рост преступности, цветмет воровали чаще для того, чтобы просто было на что купить еду.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край, Приморье и Камчатка оказались худшими в рейтинге криминогенности субъектов РФ. Составители рейтинга обратили внимание на ухудшающееся социально-экономические условия в регионе, самые низкие в ДФО зарплаты и одни из самых высоких цен на все, включая продукты питания, одежду, «коммуналку».

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