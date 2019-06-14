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В Прикамье утонул девятилетний ребёнок

Происшествия

ЧП случилось во время купания на реке в компании сверстников

Пермь, 14 июня 2019, 06:28 — REGNUM  В Пермском муниципальном районе Пермского края проводится доследственная проверка по факту гибели девятилетнего мальчика. Его тело обнаружили на берегу реки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По предварительны данным, днем 11 июня во время бесконтрольного купания в реке в компании сверстников школьник, не умеющий плавать, утонул.

Правоохранители просят родителей проявить максимальную бдительность и принять все необходимые меры к ограничению бесконтрольного доступа несовершеннолетних к водоемам, без сопровождения взрослых.

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Происшествия на воде
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