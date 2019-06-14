В Прикамье утонул девятилетний ребёнок

Пермь, , 06:28 — REGNUM В Пермском муниципальном районе Пермского края проводится доследственная проверка по факту гибели девятилетнего мальчика. Его тело обнаружили на берегу реки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По предварительны данным, днем 11 июня во время бесконтрольного купания в реке в компании сверстников школьник, не умеющий плавать, утонул.

Правоохранители просят родителей проявить максимальную бдительность и принять все необходимые меры к ограничению бесконтрольного доступа несовершеннолетних к водоемам, без сопровождения взрослых.