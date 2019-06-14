Под Челябинском погибла мать девочки, страдающей ДЦП

Копейск, Челябинская область, , 06:07 — REGNUM В южноуральском Копейске покончила с собой 19-летняя мать девочки, страдающей детским церебральным параличом. Об этом пишут местные СМИ.

Трагедия произошла 10 июня. 12 июня прошли похороны погибшей. Свести счёты с жизнью пытался и супруг женщины, но его удалось спасти.

Как пишет издание 74.ru, по факту трагедии идёт проверка. Но пока известно, что смерть не носит криминального характера.

Отметим, ЧП вызвало в Челябинской области широкий резонанс. Мнения граждан разделились. Некоторые обвиняют мать девочки, которая ушла из жизни и оставила свою беспомощную больную дочь одну. Впрочем, есть и те, кто пытается выступить в её защиту.