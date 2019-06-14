Пятница, 14 Июня 2019 года
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Под Челябинском погибла мать девочки, страдающей ДЦП

Происшествия

Покончила с собой

Копейск, Челябинская область, 14 июня 2019, 06:07 — REGNUM  В южноуральском Копейске покончила с собой 19-летняя мать девочки, страдающей детским церебральным параличом. Об этом пишут местные СМИ.

Трагедия произошла 10 июня. 12 июня прошли похороны погибшей. Свести счёты с жизнью пытался и супруг женщины, но его удалось спасти.

Как пишет издание 74.ru, по факту трагедии идёт проверка. Но пока известно, что смерть не носит криминального характера.

Отметим, ЧП вызвало в Челябинской области широкий резонанс. Мнения граждан разделились. Некоторые обвиняют мать девочки, которая ушла из жизни и оставила свою беспомощную больную дочь одну. Впрочем, есть и те, кто пытается выступить в её защиту.

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Самоубийства
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