В Красноярском крае потушили лесные пожары на площади 6,3 тыс. га

Красноярск, , 06:07 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировали 11 лесных пожаров на общей площади 6325 га в восьми районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июня в краевом министерстве лесного хозяйства.

В тушении принимали участие более 360 человек, 28 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли 13 воздушных судов. По данным минлесхоза, предварительные причины пожаров — грозы и действия местного населения.

На утро 14 июня в крае зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 223 га в четырёх районах. В тушении задействованы 185 человек и восемь единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 13 июня в Красноярском крае было зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 6321 га.

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