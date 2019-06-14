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В Якутии на военно-полевых сборах погиб 16-летний студент

Происшествия

Молодому человеку стало плохо во время утренней зарядки

Якутск, 14 июня 2019, 05:44 — REGNUM  В посёлке Заря Мирнинского района Якутии во время проведения военно-полевых сборов погиб молодой человек, который принимал в них участие. 16-летний студент почувствовал недомогание на утренней зарядке, и был госпитализирован в больницу, где скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета Якутии.

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Причины и обстоятельства этого ЧП устанавливают следственные органы путём проведения судебно-медицинской экспертизы. Проводится процессуальная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года на военно-полевых сборах во Владимирской области погиб ученик десятого класса. ЧП произошло, когда подросток бежал кросс. У ребёнка не было никаких проблем со здоровьем.

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ЧП на военных сборах
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