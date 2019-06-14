Пятница, 14 Июня 2019 года
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Два человека погибли при пожаре в Подмосковье

Происшествия

Еще один получил травмы

Дмитров, Московская область, 14 июня 2019, 05:39 — REGNUM  Два человека погибли в результате пожара в подмосковном Дмитровском городском округе, передает телеканал РЕН-ТВ.

По данным телеканала, в Дмитровском городском округе сгорел сарай. В результате пожара погибли два человека, еще один получил травмы. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в коллективном саду «Дачник-1» в Свердловской области произошел пожар. При ликвидации возгорания на месте происшествия были обнаружены тела трех человек. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

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