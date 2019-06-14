На Сахалине перевернулся пассажирский автобус

Южно-Сахалинск, , 05:36 — REGNUM Пассажирский автобус перевернулся недалеко от города Анива в Сахалинской области, передает телеканал АСВТ.

Сообщается, что автобус № 111 двигался в сторону Анивы из Южно-Сахалинска, однако водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем. В результате ДТП пострадали пять человек, из них двое самостоятельно добрались до больницы. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в поселении Мосрентген в Новой Москве легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате ДТП пострадали четыре человека. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликовано видео ДТП с автобусом в Новой Москве