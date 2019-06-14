Наводнение смыло мост на юге Китая, автомобили рухнули в воду

Гуанчжоу, Китай, , 05:21 — REGNUM По меньшей мере два автомобиля рухнули в реку в результате обрушения моста в городской зоне города Хэюань провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл ранним утром по местному времени 14 июня, одному человеку удалось спастись, однако точное количество жертв и пострадавших остается неизвестным, поскольку поисково-спасательные работы только начались.

Отметим, что города Хэюань является одним из тех районов провинции Гуандун, который наиболее прочих пострадал от мощных наводнений, вызванных проливными дождями, которые длятся уже более недели. Однако, по информации метеорологов, дожди начинают слабнуть.

Читайте ранее в этом сюжете: Код «синий»: юг и северо-восток Китая «смывает» ливнями и наводнениями