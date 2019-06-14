Авиадебошира сняли с самолёта во Владивостоке

Владивосток, , 04:36 — REGNUM Командир воздушного судна принял решение прекратить выполнение взлёта из аэропорта Владивостока и вернуться к посадочному рукаву, чтобы высадить агрессивного мужчину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО.

Читайте также: «Аэрофлот» взыскал с калининградских депутатов 163 тыс. руб. за авиадебош

С борта самолёта, готовящегося совершить взлёт по маршруту «Владивосток — Новосибирск» в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока поступило сообщение об агрессивном мужчине, не выполняющего требования экипажа. Дебошир матерился и высказывал намерения расправиться с членами экипажа воздушного судна и других пассажиров рейса.

После возвращения самолёта к посадочному рукаву, авиадебошир был снят с рейса нарядом полиции.

«Проходить медицинское освидетельствование гражданин отказался. В отношении правонарушителя составлен протокол по ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Отделом дознания Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После высадки неадекватного пассажира, самолёт вылетел по запланированному маршруту.

Читайте также: Иванов выступил за публичность авиадебоширов — «известных и состоятельных»

Как сообщало ИА REGNUM, «чёрные списки» Росавиации авиадебоширов должны быть публичными. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, выступая на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость».

«Мое мнение — этот список должен быть публичным. Как раньше были стенды: «Они позорят наш город». Там будут разные люди: известные и состоятельные, авиадебоширит весь спектр населения России», — сказал Иванов.