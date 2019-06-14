Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Чили

Сантьяго, , 03:56 — REGNUM У берегов Чили было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в 82 километров к западу от чилийского города Кокимбо. Отмечается, что эпицентр находился в сейсмоопасном районе на «очень маленькой глубине».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,0. Очаг подземных толчков находился на глубине 62 километров. Угроза цунами не объявлялась.

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