Пятница, 14 Июня 2019 года
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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Чили

Происшествия

Эпицентр находился в сейсмоопасном районе

Сантьяго, 14 июня 2019, 03:56 — REGNUM  У берегов Чили было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в 82 километров к западу от чилийского города Кокимбо. Отмечается, что эпицентр находился в сейсмоопасном районе на «очень маленькой глубине».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,0. Очаг подземных толчков находился на глубине 62 километров. Угроза цунами не объявлялась.

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Землетрясения
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