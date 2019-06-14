Похищенного из реабилитационного центра Нижнего Новгорода ребёнка нашли

Нижний Новгород, , 02:55 — REGNUM Местонахождение похищенного с территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика установлено, он найден живым и здоровым. Следователи выяснили, что ребёнка выманил с закрытой площадки и увёз 24-летний мужчина. Подозреваемый задержан, по факту возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

Происшествие произошло 12 июня 2019 года в вечернее время. Ребёнка выманили с закрытой территории социально-реабилитационного центра в Канавинском районе Нижнего Новгорода. По соцсетям и группам волонтёров-поисковиков сразу же были разосланы ориентировки и 13 июня ребёнка нашли. Один из добровольцев опознал шестилетнего Влада по ориентировке и сообщил в правоохранительные органы. Похитителя задержали по горячим следам. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Является ли задержанный родственником ребёнка не сообщается. Обстоятельства происшествия высняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года схожий случай произошёл в Калужской области. Из реабилитационного центра пропала десятилетняя девочка. Позднее следователи, возбудившие уголовное дело по статье «Похищение человека», установили, что из центра ребёнка забрала родная бабушка. Отец подростка, оставленного матерью в отделении полиции, по телефону подтвердил следователю намерение увезти дочь за пределы России, уточнив, что та является гражданкой другого государства.

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