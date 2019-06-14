Автомобильный кран загорелся в Москве

Москва, , 02:49 — REGNUM Автокран загорелся на востоке Москвы, передает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев происшествия.

Сообщается, что автомобильный кран загорелся в районе улицы Чагинская на востоке столицы. По словам очевидцев, автомобиль был полностью охвачен огнем. Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало. В настоящее время пока нет данных о пострадавших, а также о причинах пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае два автомобиля сгорели на Ярославском шоссе в результате пожара на автостоянке. Также огнем было повреждено несколько машин. Пострадавших не было.