Пятница, 14 Июня 2019 года
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Более 20 полицейских пострадали в ходе уличных беспорядков в Теннеси

Происшествия

Беспорядки начались после того, как полиция застрелила подозреваемого

Мемфис, США, 14 июня 2019, 01:45 — REGNUM  В результате столкновений жителей американского города Мемфис (штат Теннеси) с полицейскими пострадали 24 сотрудника полиции и два журналиста, заявил мэр города Джим Стрикленд на своей странице в Facebook.

«Не менее 24 полицейских были ранены, шестеро из них были госпитализированы. Также пострадали по меньшей мере два журналиста. Несколько полицейских машин было повреждено», — заявил он.

Ранее в американском Мемфисе начались уличные беспорядки после того, как правоохранители при попытке ареста застрелили мужчину, объявленного в розыск. Отмечалось, что подозреваемый якобы сам пытался напасть на полицейских с оружием, однако правоохранители ранений не получили.

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Происшествия в США
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