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Три человека погибли в автомобильной аварии в Ингушетии

Происшествия

Они скончались на месте от полученных травм

Три человека погибли в автомобильной аварии в Ингушетии
Иллюстрация: 06.мвд.рф
На месте ДТП. Ингушетия

Магас, 14 июня 2019, 01:01 — REGNUM  Легковой автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с грузовиком «КамАЗ» в Ингушетии, в результате аварии погибли три человека, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Сообщается, что авария произошла в районе 17:00 по московскому времени на 588-м километре федеральной автотрассы «Кавказ». В результате ДТП погибли трое пассажиров легкового автомобиля от полученных травм. На месте происшествия работают полицейские, они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Дагестане столкнулись легковой автомобиль Lada Priora и грузовик «КамАЗ». В результате столкновения погибли три человека, еще трое были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое взрослых и один ребёнок погибли в ДТП в Дагестане

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Дорожно-транспортные происшествия
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