Пожар в Измайловском кремле в Москве ликвидирован

Москва, , 23:44 — REGNUM Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

«Принятыми мерами в 23:04 пожар был локализован, а в 23:13 — ликвидирован», — говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, пожар возник около 22:15 в одном из зданий Измайловского кремля, расположенном по адресу: Измайловское шоссе, 73ж. В здании переменной этажности (2−5 этажей) произошло возгорание двухэтажной части. Причины пожара в настоящее время выясняются.

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