Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Москве горит здание Измайловского кремля

Происшествия

Пожары ведут борьбу с огнём

Москва, 13 июня 2019, 23:17 — REGNUM  На территории музейного комплекса Измайловский кремль на востоке Москвы вечером 13 июня произошёл пожар. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, пожар возник в здании, расположенном по адресу: Измайловское шоссе, 73ж.

По информации ТАСС, возгорание началось на первом этаже, огонь переходит на второй. На место прибыли пожарные. Площадь, охваченная огнём, составляет около 50 квадратных метров.

В пресс-службе столичного управления МЧС России подтвердили информацию о пожаре по указанному адресу. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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