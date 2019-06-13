В Москве горит здание Измайловского кремля

Москва, , 23:17 — REGNUM На территории музейного комплекса Измайловский кремль на востоке Москвы вечером 13 июня произошёл пожар. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, пожар возник в здании, расположенном по адресу: Измайловское шоссе, 73ж.

По информации ТАСС, возгорание началось на первом этаже, огонь переходит на второй. На место прибыли пожарные. Площадь, охваченная огнём, составляет около 50 квадратных метров.

В пресс-службе столичного управления МЧС России подтвердили информацию о пожаре по указанному адресу. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.