Телефонные террористы «заминировали» четыре станции Московского метро

Москва, , 22:53 — REGNUM Сообщения с угрозой взорвать четыре станции Московского метрополитена переданы неизвестными лицами, передаёт 13 июня РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По информации агентства, злоумышленники заявили о «минировании» двух станций «Белорусская», расположенных на кольцевой линии и на радиальной, а также станции «Арбатская», функционирующей на Филёвской и Арбатско-Покровской линиях.

Источник в экстренных службах пояснил, что метрополитен продолжил работать в обычном режиме и эвакуации пассажиров и персонала не проводили.

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