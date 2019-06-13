Четверг, 13 Июня 2019 года
22:53:56 МСК

Телефонные террористы «заминировали» четыре станции Московского метро

Происшествия

На работу столичной подземки эти сообщения не повлияли

Москва, 13 июня 2019, 22:53 — REGNUM  Сообщения с угрозой взорвать четыре станции Московского метрополитена переданы неизвестными лицами, передаёт 13 июня РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По информации агентства, злоумышленники заявили о «минировании» двух станций «Белорусская», расположенных на кольцевой линии и на радиальной, а также станции «Арбатская», функционирующей на Филёвской и Арбатско-Покровской линиях.

Источник в экстренных службах пояснил, что метрополитен продолжил работать в обычном режиме и эвакуации пассажиров и персонала не проводили.

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