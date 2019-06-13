Четверг, 13 Июня 2019 года
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Под Челябинском в реке утонул 4-летний мальчик

Происшествия

Идёт проверка

Челябинск, 13 июня 2019, 21:37 — REGNUM  В реке Сим на территории Челябинской области погиб четырёхлетний мальчик. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Трагедия произошла вечером 12 июня в городе Аше. Установлено, что мальчик гулял по берегу реки вместе со своим сверстником. Когда он зашёл в воду, его стало сносить течением. Оставшийся на берегу мальчик бросился за помощью к взрослым.

Через некоторое время тело ребёнка было найдено. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Отметим, за последние дни в Челябинской области разные инциденты произошли с несколькими детьми. В городе Миньяре 2 июня смертельное поражение электрическим током получил семилетний ребёнок. 6 июня травму ноги получил 13-летний житель Челябинска, на него упали качели. А ещё один случай произошёл 9 мая. В городе Еманжелинске кипящее масло обожгло ноги троих несовершеннолетних.

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Происшествия на воде
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