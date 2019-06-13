Дом культуры и детский сад подтоплены в Карачаево-Черкесии

Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 18:59 — REGNUM В Карачаево-Черкесии ливни вызвали резкий подъем воды в реке Джегутинка. В ауле Джингирик Карачаевского района 13 июня оказались подтопленными дом культуры, детский сад и одно частное домовладение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация о чрезвычайной ситуации поступила в ведомство около 14:00. Стало известно, что в результате затора сливной трубы произошел подъем воды в реке, что вызвало подтопление зданий. Для устранения последствий паводка на место выехали оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов в составе шести человек на двух единицах техники.

Кроме того, оказалось, что в ауле Старая Джегута подъем воды в реке Джегутинка привел к переливу воды через мост. Это вызвало проблемы с движением автотранспорта. В настоящее время спасательном ведомстве сообщили, что вода уходит из подтопленных зданий, ситуация нормализуется. Спецслужбы ведут расчистку дорожного полотна. При этом движение автотранспорта в аул Старая Джегута все еще ограничено. Спасатели напоминают, что в населенный пункт имеется второй въезд.

Стоит отметить, что, по прогнозу МЧС, в Карачаево-Черкесии и в последующие дни возможно повышение уровня воды в реках до опасных отметок из-за сильных дождей, что может послужить причиной возникновения ЧС и происшествий, связанных с подтоплением прибрежных территорий, населенных пунктов, подмывом берегов рек, дамб, опор мостов и опор ЛЭП, прорывом прудов, нарушением систем жизнеобеспечения населения.