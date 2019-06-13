Поклонник Брейвика в Латвии планировал теракты

Рига, , 18:44 — REGNUM

Латвийский поклонник норвежского террориста Андерса Брейвика, ранее публиковавший в социальных сетях призывы уничтожать жителей Латвии по этническому признаку, планировал нападения. Об этом сообщает новостной портал delfi.lvсо ссылкой на заявление Службы государственной безопасности (СГБ).

Из заявления СГБ следует, что проведенная экспертиза признала мужчину невменяемым. По месту его жительства СГБ провела обыск, в ходе которого были изъяты все электронные носители информации, пневматическое оружие, а также патроны и коллекция охотничьих кинжалов. Также СГБ сообщила, что на компьютере подозреваемого была найдены достаточно детальные планы о подготовке нападений.

Все материалы уголовного дела СГБ передала в прокуратуру, настаивая на принудительном лечении мужчины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее СГБ констатировала, что действия подозреваемого, которые являются примером так называемой «индивидуальной радикализации», были направленны на разжигание национальной, этнической или расовой ненависти. Подчеркивается, что в своих постах в соцсетях он также восхвалял норвежского террориста Андерса Брейвика и нацистскую Германию, тем самым долгое время систематически распространял крайне радикальные идеи, способствуя росту общей агрессии в интернет-среде.