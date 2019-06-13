В Югре горела расхищенная часовня

Нягань, Югра, , 18:17 — REGNUM В Югре задержан подозреваемый в поджоге пришкольной часовни. Мужчина пытался таким образом скрыть кражу икон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОМВД России по городу Нягани.

Преступление было совершено 13 июня 2019 года. В дежурную часть поступило сообщение, что на территории школы №14 горит часовня имени Сергия Радонежского. На место происшествия выехала оперативная группа полицейских.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Нягани. Как он пояснил в полицейском участке, залез в часовню, чтобы похитить пожертвования прихожан. Денег не обнаружил, поэтому забрал три иконы и деревянный крест. Часть украденного спрятал дома, две иконы закопал в лесу. А часовню поджёг, чтобы замести следы преступления.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.