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Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружен на стройке в Москве

Происшествия

Для осмотра боеприпаса вызваны сапёры

Москва, 13 июня 2019, 17:54 — REGNUM  Неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружен днём 13 июня на стройке в московском районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, опасный предмет был найден на строительной площадке по адресу улица Мнёвники, владение 5.

Сообщается, что прилегающая территория в настоящее время оцеплена. Для обследования боеприпаса на место вызваны сапёры.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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