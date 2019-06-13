Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружен на стройке в Москве

Москва, , 17:54 — REGNUM Неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружен днём 13 июня на стройке в московском районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, опасный предмет был найден на строительной площадке по адресу улица Мнёвники, владение 5.

Сообщается, что прилегающая территория в настоящее время оцеплена. Для обследования боеприпаса на место вызваны сапёры.

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