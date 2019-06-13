Четверг, 13 Июня 2019 года
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Новосибирская школьница погибла от удара молнии

Происшествия

17-летняя девочка возвращалась из школы

Новосибирская школьница погибла от удара молнии
Удар молнии

Новосибирск, 13 июня 2019, 17:40 — REGNUM  В посёлке Новотырышкино Колыванского района Новосибирской области 17-летняя школьница погибла от удара молнии.

«Сообщение о смертельном случае с молнией поступило в полицию 13 июня в 14:50, — пишут «Все новости Новосибирской области». — 17-летняя девочка шла из школы домой».

Как уточняет издание, молния попала прямо в школьницу, от полученных повреждений она скончалась на месте.

Местные СМИ сообщают, что полиция и Следственный комитет РФ проводят доследственную проверку инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирскую область после однодневной 30-ти градусной жары сегодня, 13 июня, пришли дожди с грозами.

Читайте ранее в этом сюжете: После дня жары в Новосибиркую область придут грозы и дожди, возможен град

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