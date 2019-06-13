Опубликовано видео ДТП с автобусом в Новой Москве

Москва, 13 июня 2019, 17:31 — REGNUM Видеозапись дорожной аварии в Новой Москве 13 июня опубликована на странице в Twitter Транспортного комплекса столицы.
ДТП произошло 13 июня в поселении Мосрентген на улице адмирала Корнилова возле торгового центра «Фуд Сити». Пострадали четыре человека.
На кадрах видеозаписи легковой автомобиль совершает неудачный манёвр — то ли пытается перестроиться в правый ряд перед автобусом, то ли поворачивает вправо через полосу движения. В результате общественный транспорт зацепил легковушку, провёз её боком несколько метров и прижал к световой опоре.
«Всем пострадавшим оказывается помощь», — говорится в информации.
В подписи к видео указана также предварительная причина аварии — опасный манёвр водителя легкового автомобиля.