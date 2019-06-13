Четверг, 13 Июня 2019 года
17:57:41 МСК

Опубликовано видео ДТП с автобусом в Новой Москве

Происшествия

Пострадали четыре человека

Москва, 13 июня 2019, 17:31 — REGNUM  Видеозапись дорожной аварии в Новой Москве 13 июня опубликована на странице в Twitter Транспортного комплекса столицы.

ДТП произошло 13 июня в поселении Мосрентген на улице адмирала Корнилова возле торгового центра «Фуд Сити». Пострадали четыре человека.

На кадрах видеозаписи легковой автомобиль совершает неудачный манёвр — то ли пытается перестроиться в правый ряд перед автобусом, то ли поворачивает вправо через полосу движения. В результате общественный транспорт зацепил легковушку, провёз её боком несколько метров и прижал к световой опоре.

«Всем пострадавшим оказывается помощь», — говорится в информации.

В подписи к видео указана также предварительная причина аварии — опасный манёвр водителя легкового автомобиля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить