Танкеры в Оманском заливе не были атакованы торпедами — BIMCO

Копенгаген, , 17:17 — REGNUM Эксперты Балтийского и международного морского совета (BIMCO) выражают сомнение, что танкеры Front Altair и Kokuka Courageous в Оманском заливе были атакованы торпедами, 13 июня передает агентство Associated Press.

«Судя по повреждениям, это не похоже на торпеду, это выглядит как нечто меньшее — самодельное взрывное устройство на борту судна или мина», — заявил глава службы морской безопасности BIMCO Якоб Ларсен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 июня к югу от Ормузского пролива были атакованы и загорелись два танкера. Инцидент в Оманском заливе вызвал резкий рост мировых цен на нефть.

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