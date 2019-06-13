Четверг, 13 Июня 2019 года
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Танкеры в Оманском заливе не были атакованы торпедами — BIMCO

Происшествия

«Судя по повреждениям, это не похоже на торпеду»

Танкеры в Оманском заливе не были атакованы торпедами — BIMCO
Иллюстрация: Defense.gov
Зарядка торпеды

Копенгаген, 13 июня 2019, 17:17 — REGNUM  Эксперты Балтийского и международного морского совета (BIMCO) выражают сомнение, что танкеры Front Altair и Kokuka Courageous в Оманском заливе были атакованы торпедами, 13 июня передает агентство Associated Press.

«Судя по повреждениям, это не похоже на торпеду, это выглядит как нечто меньшее — самодельное взрывное устройство на борту судна или мина», — заявил глава службы морской безопасности BIMCO Якоб Ларсен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 июня к югу от Ормузского пролива были атакованы и загорелись два танкера. Инцидент в Оманском заливе вызвал резкий рост мировых цен на нефть.

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Подрыв танкера Front Altair в Оманском заливе
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