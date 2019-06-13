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Электропоезд насмерть сбил двух человек на станции «Яуза» в Москве

Происшествия

Транспортная полиция выясняет обстоятельства произошедшего

Москва, 13 июня 2019, 17:15 — REGNUM  Два человека погибли под колёсами электропоезда днём 13 июня на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Трагический инцидент произошёл около 16:00 у платформы «Яуза» Ярославского направления Московской железной дороги.

«Электропоездом Москва — Пушкино были смертельно травмированы двое граждан», — сообщили в ведомстве.

На месте ЧП в настоящее время работают сотрудники транспортной полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности погибших.

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