Четверг, 13 Июня 2019 года
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Военные Ирана спасли всех моряков с горящих танкеров в Оманском заливе

Происшествия

В Оманском заливе атакованы танкеры Front Altair и Kokuka Courageous

Тегеран, 13 июня 2019, 17:04 — REGNUM  Военно-спасательные службы Ирана заявили о спасении всех 44 моряков с двух горящих танкеров в Оманском заливе, 13 июня передает агентство Reuters.

Также об «оказании помощи» горящим танкерам заявил Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе загорелись танкеры Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме. По предварительной информации, танкеры были атакованы.

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