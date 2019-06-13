Военные Ирана спасли всех моряков с горящих танкеров в Оманском заливе

Тегеран, , 17:04 — REGNUM Военно-спасательные службы Ирана заявили о спасении всех 44 моряков с двух горящих танкеров в Оманском заливе, 13 июня передает агентство Reuters.

Также об «оказании помощи» горящим танкерам заявил Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе загорелись танкеры Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме. По предварительной информации, танкеры были атакованы.

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