Четверг, 13 Июня 2019 года
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Велогонщик Крис Фрум пропустит «Тур де Франс» из-за тяжелейших травм

Происшествия

Британец находится в реанимации после аварии

Сент-Этьен, Франция, 13 июня 2019, 15:52 — REGNUM  Четырехкратный победитель престижной велогонки «Тур де Франс», британец Крис Фрум попал в тяжелейшую аварию и пропустит соревнования в этом году, пишет газета Kronen Zeitung.

12 июня 34-летний спортсмен был госпитализирован в госпиталь Сент-Этьена (Франция) с многочисленными переломами без сознания. Врачи диагностировали перелом правого бедра, костей таза, локтя, ребер и провели сложную 8-часовую операцию.

Фрум врезался в стену дома со скоростью 54 км/ч на сложном спуске во время тренировочного заезда перед этапом гонки «Критериум Дофине-2019». В этот момент он ехал рядом со своим напарником по команде Team Ineos Ваутом Пулсом. Как рассказал менеджер команды, Фрум оторвал руки от руля, показывая Пулсу, что хочет высморкаться, и потерял контроль над своим велосипедом.

Веломногодневка «Тур де Франс» стартует 6 июля в Брюсселе и завершится 28 июля в Париже. Крис Фрум выиграл эту гонку в 2013, 2015, 2016 и 2017 годах.

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