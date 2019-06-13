Пожар на заводе «Красный Выборжец» в Петербурге локализован

Санкт-Петербург, 13 июня 2019, 15:39 — REGNUM Петербургские пожарные локализовали сильный пожар на металлургическом заводе «Красный Выборжец», возникший днем 13 июня на Кондратьевском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга. Сведения о пострадавших не поступали.
Сообщение о пожаре пришло в оперативные службы в 13:34 мск. В течение шести минут на завод прибыли сотрудники МЧС.
«В двухэтажном неэксплуатируемом здании размером 20 на 120 метров происходило горение в электрощитовых на площади 60 кв. метров. Пожару был присвоен номер вызова 1бис. К тушению были привлечены 12 единиц техники и 43 человека личного состава», — уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Пожарные проложили несколько магистральных линий за 150 метров от очага возгорания и провели так называемую «пенную атаку». В 14:43 мск пожар был локализован.
На месте ЧП продолжают работу 26 пожарных на семи единицах техники.
Как сообщалось, 12 июня пожарные тушили огонь, возникший на территории предприятия по производству полимерной продукции в поселке Металлострой в Санкт-Петербурге.
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