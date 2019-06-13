В Польше осквернён храм и разрушен памятник святому

Варшава, , 15:24 — REGNUM В ночь со вторника на среду 12 июня в польском городе Конин неизвестными лицами была повреждена церковь святого Максимилиана Кольбе и разбит памятник святому. Вандалы разбили окна в церкви и цветочные горшки. Об этом сообщает «Радио Польши».

Польский католический священник францисканец Максимилиан Кольбе был канонизирован в 1982 году. В 1941 году за укрывательство беженцев и евреев Кольбе был арестован нацистскими оккупантами и помещён в концлагерь Освенцим. Там он принял добровольную смерть, предложив себя взамен незнакомого ему человека, которого нацистские палачи собирались казнить.

В Польше не утихает противостояние на религиозной почве, выливающееся временами в безобразные формы. Защитники церкви и антиклерикалы жёстко критикуют друг друга. Крупнейшими скандалами стали премьера фильма «Только никому не говори» о педофилии в церкви, и гей-парад в Гданьске, на котором ЛГБТ-активисты надругались над религиозными символами. Произошло уже несколько нападений на клириков, оскверняются храмы и памятники религиозным деятелям.