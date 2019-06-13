Из части ВСУ сбежал вооружённый дезертир — народная милиция ЛНР

Луганск, , 15:15 — REGNUM Расположение одного из подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ покинул вооружённый дезертир, заявил 13 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«Не выдержав давления и унижений со стороны командования, он самовольно покинул расположение части, забрав с собой автомат АК-74 № 4 506 849 с боеприпасами и три гранаты Ф-1», — рассказал Филипоненко.

Он также добавил, что в 14-й бригаде ВСУ 19 боевиков самовольно оставили расположение части, а ещё 22 — не вернулись из отпуска.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, в мае 2019 года зафиксировано 11 фактов самовольного оставления позиций боевиками ВСУ. Помимо бегства украинские силовики наносили себе ранение и кончали жизнь самоубийством, чтобы не служить в Донбассе.

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