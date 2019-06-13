В Крыму таможенники изъяли у женщины почти 8 кг контрабандного серебра

Симферополь, , 14:58 — REGNUM В Крыму Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по факту попытки незаконно провести более семи килограммов ювелирных изделий с Украины, сообщает 13 июня пресс-служба крымской таможни.

Отмечается, что сотрудники таможни в пункте пропуска «Джанкой» выявили у гражданки РФ, следовавшей с Украины, незадекларированные ювелирные украшения из серебра 925 пробы общим весом 7,8 кг.

«Весь выявленный товар был изъят и направлен на экспертизу, которая установила, что стоимость нелегально ввезенных ювелирных изделий превысила 1,43 млн рублей», — говорится в сообщении.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда»). Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в аэропорту Грозного задержали жительницу Чечни, которая пыталась незаконно провезти через границу ювелирные более 1,2 тыс. штук ювелирных украшений общим весом более 6,2 кг.

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