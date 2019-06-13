Четверг, 13 Июня 2019 года
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Сильные ливни стали причиной наводнения на севере Италии

Происшествия

Сотни жителей и туристов были эвакуированы

Сильные ливни стали причиной наводнения на севере Италии
Джироламо Бассано. Потоп. 1590

Рим, 13 июня 2019, 14:34 — REGNUM  Причиной наводнения на севере Италии стали сильнейшие ливни. Об этом 13 июня передает телеканал «Россия 24».

Сообщается, что в результате ливней реки вышли из своих берегов. В коммуне Лекко и городе Сондрио было эвакуировано 800 человек. Уровень воды в озере Комо за сутки поднялся на 20 см. Также сообщается, что в некоторых районах выпал град. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Из-за оползней было перекрыто движение на некоторых участках государственных дорог. Это привело к тому, что несколько десятков человек оказались изолированы на 12 часов.

По сообщению синоптиков, после ливней в Италию может прийти 40-градусная жара.

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Сильные ливни и их последствия
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