В Воронеже водитель внедорожника устроил за пять минут два массовых ДТП

Воронеж, , 14:11 — REGNUM Две аварии с участием в общей сложности шести автомобилей устроил водитель Land Rover на Московском проспекте в Воронеже утром 13 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Первая авария произошла около 10:55 напротив дома №13. По предварительным данным, водитель Land Rover столкнулся с Chevrolet Niva, который двигался в попутном направлении, а затем с автомобилем Fiat

Затем, около 11:00 напротив дома №44 этот же водитель столкнулся со Skoda Octavia, а также автомобилями «Лада-Калина» и «Лада-Приора». После этого водитель Land Rover допустил наезд на препятствие и перевернулся.

В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet Niva получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По данным ГУ МВД по региону, за последние сутки, 12 июня, в Воронежской области зарегистрировано 69 ДТП, в том числе 41 в областном центре, травмы получили шесть человек. Полицейские задержали 22 водителей в состоянии опьянения.