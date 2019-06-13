За три месяца в Донбассе погибли 33 боевика ВСУ — СМИ

Вена, , 13:58 — REGNUM За прошедшие три месяца в Донбассе погибли 33 украинских силовика, заявили представители миссии Украины при международных организациях в Вене, сообщило 13 июня информационное агентство «УНН».

"За 3 месяца с начала действия последнего на данный момент перемирия в Донбассе (8 марта), 33 украинских военных погибли и 165 были ранены», — сказано в сообщении.

Напомним, очередное перемирие в Донбассе постигла участь всех предыдущих перемирий — Украина продолжила обстрелы территории ДНР и ЛНР, в том числе с применением крупнокалиберной артиллерии.

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Представители Народной Милиции ДНР и ЛНР регулярно сообщают об инцидентах в рядах ВСУ, после которых украинские командиры докладывают о небоевых потерях вышестоящему начальству, как о результатах столкновения с защитниками Донбасса.

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