Четверг, 13 Июня 2019 года
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На Украине прошли учения пограничников

Происшествия

«Зеленые береты», которые «метко били по целям», совершили маневрирования на бронированной технике

Киев, 13 июня 2019, 13:42 — REGNUM  Учения на побережье Азовского моря, несмотря на резкие «изменения погоды», провели подразделения из состава Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщила в четверг, 13 июня, пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Экипажи БТР и Humvee … отработали участие пограничных подразделений в противодесантной обороне побережья Азовского моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «зеленые береты», которые «метко били по целям», совершили маневрирования на бронированной технике.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил, что НАТО проведёт в Чёрном море «дополнительные» учения с участием Украины.

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Военные учения
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