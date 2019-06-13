В ДР Конго объявлена эпидемия кори

Киншаса, , 13:35 — REGNUM В Демократической Республике Конго (ДР Конго) была объявлена эпидемия кори. Об этом, как передает ВВС Africa, сообщает министерство здравоохранения страны.

В настоящее время о случаях кори сообщается в 23 из 26 провинций ДР Конго, как в городских, так и в сельских районах. По данным министерства, с начала года было зарегистрировано 87 000 случаев заражения болезнью.

Отмечается, что корь, хотя и является очень заразным заболеванием, предотвратима с помощью применения правильных вакцин. Тем не менее, в последние годы заболевание неоднократно вспыхивало в стране из-за плохой инфраструктуры, отсутствия безопасности и недостаточно оснащенной системы общественного здравоохранения.

До сих пор, как полагают медики, корь стала причиной смерти более 1500 жителей ДР Конго с начала этого года, большинство жертв — дети до пяти лет.

Министерство здравоохранения страны объявило об эпидемии в понедельник, 10 июня.

В своем заявлении медицинская благотворительная организация «Врачи без границ» предупредила о том, что эпидемия кори может быть самой смертоносной в стране после сильного всплеска заболевания в 2011—2012 годах.