В отравлении Бари Алибасова обвинили халатных маркетологов

Москва, , 13:26 — REGNUM Вводить в РФ явные отличия для упаковки товаров бытовой химии просто необходимо, уверен сопредседатель союза потребителей России Антон Недзвецкий. Об этом он заявил 13 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя инцидент со случайным отравлением продюсера Бари Алибасова.

«По моему мнению, вводить явные отличия для упаковки товаров бытовой химии просто необходимо, — сказал Недзвецкий. — И я не понимаю, почему в органах власти об этом не задумались. Сейчас ни технические регламенты, ни государственные стандарты на товары бытовой химии не устанавливают чётко, чтобы упаковка товаров бытовой химии отличалась от упаковки пищевых продуктов. А маркетолог [фирмы, производящей товары бытовой химии] думает: «А давайте мы сделаем это в привлекательных для покупателя цветах». Так что это не какая-то глупая оплошность. Однако этот маркетолог не подумал, что произойдёт дальше, что эта упаковка может оказаться на кухне. Это халатность, и об этом надо задуматься следственным органам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, состояние российского продюсера и музыканта Бари Алибасова, который был экстренно госпитализирован 4 июня, после того как по ошибке выпил вместо сока химическую жидкость для прочистки труб, по-прежнему оценивается врачами как тяжёлое.

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